Молодежный состав «Уфы» встретился с ФК «Краснодар»

Молодёжный состав футбольного клуба в матче 24-го тура «М-Лиги» встречался с ровесниками из «Краснодара». Встреча получилась очень напряжённой и шла до единственного забитого гола. Но его так и не случилось – нулевая ничья на «BetBoom Арене».

Молодёжка «Уфы» поднимается на пятое место в турнирной таблице второй группы «М-Лиги». Кстати, ворота юных уфимцев в этом матче защищал голкипер главной команды Антон Чичкан.

Мне нужно играть. Игровой тонус всё равно нужен, всё может произойти. Всё-таки тренировка не заменит никакую игру. Антон Чичкан, вратарь ФК «Уфа»

Нужно было атаковать за счёт быстрых нападающих, мы должны были загонять соперника на фланг, там перехватывать мяч и начинать свою быструю атаку. Георгий Дементьев, защитник ФК «Уфа-Молодёжная»

Ну а уже завтра в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги футбольный клуб «Уфа» в Екатеринбурге сыграет с «Уралом». Команды – соседи по турнирной таблице. Пока что «Уфа» идёт на 14-м месте и опережает соперника из Екатеринбурга на один турнирный балл. Начало матча в 16:00.