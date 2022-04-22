В Уфе прошли чемпионат и первенство республики по чир спорту

Соревнования состоялись на площадке спортивной школы номер 32. Чир спорт – это самый настоящий вид спорта, а не просто «девушки с помпонами из группы поддержки». Чтобы выступать на высоком уровне, нужна отличная физическая подготовка и чувство ритма.

Для оценки выступления спортсменов существует множество критериев. 10 в разделе перформанс и 6 в чирлидинге. По каждому критерию участник получает оценку от одного до десяти баллов. Внимание обращается на синхронность выступления, хореографию, технические элементы и общее впечатление.

Это достаточно тяжело. Нужно пересилить себя. Если ты флаер, нужно не бояться, доверять людям. Если ты стоишь внизу и поднимаешь человека, ты должен быть сильным. Илина Гарипова, участница соревнований

Не нужно думать, что чир спорт исключительно для девочек и девушек. Среди парней это направление набирает популярность.

На нас идет больше нагрузка, чем на девочек, оно и понятно. Элементы, на которые нужно больше физических сил, выполняем мы. На тренировках делаем отжимания подтягивания и со штангой занимаемся. Данила Биркель и Кузьма Серов, участники соревнований /Белорецк/

В России официально этот вид спорта появился в 2014-м. Сейчас отделения российского союза чир спорта открыты в 71 субъекте Российской федерации. Массовое движение насчитывает более 150 000 занимающихся.

Спортсменов много, это вызывает интерес. Много танцевальных дисциплин, в которых мы уже начали наступать на пятки нашим конкурентам. Сейчас пока эти шаги у нас приостановлены в связи с ситуацией. Но я думаю, что все наладится в скором времени. И мы покажем нашу российскую силу в этом плане. Юлия Саутина, вице-президент Союза чир спорта России