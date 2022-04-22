В Уфе прошли чемпионат и первенство республики по чир спорту

Соревнования состоялись на площадке спортивной школы номер 32. Чир спорт – это самый настоящий вид спорта, а не просто «девушки с помпонами из группы поддержки». Чтобы выступать на высоком уровне, нужна отличная физическая подготовка и чувство ритма.
Для оценки выступления спортсменов существует множество критериев. 10 в разделе перформанс и 6 в чирлидинге. По каждому критерию участник получает оценку от одного до десяти баллов. Внимание обращается на синхронность выступления, хореографию, технические элементы и общее впечатление.
Не нужно думать, что чир спорт исключительно для девочек и девушек. Среди парней это направление набирает популярность.
В России официально этот вид спорта появился в 2014-м. Сейчас отделения российского союза чир спорта открыты в 71 субъекте Российской федерации. Массовое движение насчитывает более 150 000 занимающихся.
В этом году в чемпионате и первенстве республики и открытом фестивале «Жемчужина Башкортостана» приняло участие 346 спортсменов из 9 городов: Учалы, Уфа, Сибай, Стерлитамак, Белорецк, Янаул, Нефтекамск, а также гости из Самары и Новокуйбышевска. В клубном зачете лучше всех выступили представители Gamble drive из Учалов, второе место у «Активации» из Уфы, третье у клуба «Грация» из Янаула.