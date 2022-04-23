В Башкирии после вмешательства прокуратуры 13-летнего мальчика обеспечили жизненно важным препаратом

В Салавате по требованию прокуратуры обеспечили 13-летнего ребенка, страдающего болезнью сахарным диабетом, обеспечили жизненно необходимым препаратом. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

Фото №1 - В Башкирии после вмешательства прокуратуры 13-летнего мальчика обеспечили жизненно важным препаратом

Ежемесячно мальчик нуждается в жизненно важном препарате - инсулине, а также комплектующими медицинскими изделиями. По программе госгарантий медикаменты должны предоставляться бесплатно, однако из-за отсутствия препарата в аптеках, его не выдавали более трех месяцев.

В целях защиты прав несовершеннолетнего прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании министерства здравоохранения республики и городской больницы обеспечить подростка необходимыми лекарством и медизделиями.

пресс-служба прокуратуры Салавата

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение решения находится на контроле ведомства.

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