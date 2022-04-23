В Уфе женщина ограбила магазин косметики

В отделение полиции Уфы обратились сотрудники одного из магазинов косметики и товаров для дома. Они рассказали, что неизвестная женщина украла товары из торговой точки. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.
В скором времени подозреваемая была задержана. Ею оказалась 35-летняя жительница Уфы, которая ранее уже была судима. Она раскаялась в содеянном и рассказала, что часть похищенных товаров продала, а часть - оставила для себя и своего мужчины.
На уфимку завели уголовное дело по статье "Кража", Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.
Фот и видео: МВД по РБ.