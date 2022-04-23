В Уфе женщина ограбила магазин косметики

Предполагаемая злоумышленница, выбирая удобные моменты, похищала товары и прятала их в сумку. А когда ей показалось, что места для полноценной «покупки» не хватит, она взяла пакет с витрины и продолжила совершать кражи. Затем она прошла мимо кассы, так и не расплатившись. В ее руки попали: лосьоны для бритья и тела, дезодоранты, мужское и женское нижнее белье, носки и т.д.

пресс-служба МВД по РБ