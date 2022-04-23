В Уфе женщина ограбила магазин косметики

В отделение полиции Уфы обратились сотрудники одного из магазинов косметики и товаров для дома. Они рассказали, что неизвестная женщина украла товары из торговой точки. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Предполагаемая злоумышленница, выбирая удобные моменты, похищала товары и прятала их в сумку. А когда ей показалось, что места для полноценной «покупки» не хватит, она взяла пакет с витрины и продолжила совершать кражи. Затем она прошла мимо кассы, так и не расплатившись. В ее руки попали: лосьоны для бритья и тела, дезодоранты, мужское и женское нижнее белье, носки и т.д.

пресс-служба МВД по РБ

В скором времени подозреваемая была задержана. Ею оказалась 35-летняя жительница Уфы, которая ранее уже была судима. Она раскаялась в содеянном и рассказала, что часть похищенных товаров продала, а часть - оставила для себя и своего мужчины.

Фото №1 - В Уфе женщина ограбила магазин косметики

На уфимку завели уголовное дело по статье "Кража", Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

Фот и видео: МВД по РБ.

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