В Уфу вернулись из служебной командировки на Украину росгвардейцы

Когда вы отправились выполнять свой воинский долг, мы очень сильно за вас переживали. Мы так хотели, чтобы вы все вернулись домой живыми и здоровыми. И сегодня мы счастливы, что вы в полном составе здесь с нами. Много парней из нашей республики выполняют свой долг. Вы успешно и профессионально выполнили поставленные в этой командировке задачи. И сегодня мы все склоняемся перед вашим мужеством, отвагой. Ваша невероятно тяжёлая работа нужна нашей стране. Ваши дети могут вами гордиться. И сегодня вся республика гордится вами. Спасибо, что с честью выполнили свой долг.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан