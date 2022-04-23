В Уфу вернулись из служебной командировки на Украину росгвардейцы

В Уфу вернулись сотрудники Росгвардии, успешно выполнившие задачи в ходе спецоперации. Жители региона приветствовали колонну по всему маршруту ее движения.
Воспитанники военно-патриотических клубов, росгвардейских классов и ветераны, водители автомобилей и прохожие с флагами, шарами и патриотическими плакатами выстроились вдоль проезжающей колонны с военной техникой, приветствуя росгвардейцев. Бойцов встречали родственники, жены и дети.
С успешным выполнением поставленной задачи росгвардейцев поблагодарил глава республики. Радий Хабиров отметил, что воины Башкортостана всегда славились смелостью и верностью присяге.
В Уфе росгвардейцев приветствовал начальник регионального управления Росгвардии Александр Бурдо. Он поблагодарил их за добросовестное выполнение служебных обязанностей, а также высоко оценил профессионализм, проявленное мужество и умелые действия сотрудников в условиях, сопряженных с риском для жизни. В ближайшее время росгвардейцев ждет короткий отдых, по окончании которого они вновь вернутся к исполнению привычных обязанностей.