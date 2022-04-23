В Уфу вернулись из служебной командировки на Украину росгвардейцы

В Уфу вернулись сотрудники Росгвардии, успешно выполнившие задачи в ходе спецоперации. Жители региона приветствовали колонну по всему маршруту ее движения.

Воспитанники военно-патриотических клубов, росгвардейских классов и ветераны, водители автомобилей и прохожие с флагами, шарами и патриотическими плакатами выстроились вдоль проезжающей колонны с военной техникой, приветствуя росгвардейцев. Бойцов встречали родственники, жены и дети.

С успешным выполнением поставленной задачи росгвардейцев поблагодарил глава республики. Радий Хабиров отметил, что воины Башкортостана всегда славились смелостью и верностью присяге.

Фото №1 - В Уфу вернулись из служебной командировки на Украину росгвардейцы

Когда вы отправились выполнять свой воинский долг, мы очень сильно за вас переживали. Мы так хотели, чтобы вы все вернулись домой живыми и здоровыми. И сегодня мы счастливы, что вы в полном составе здесь с нами. Много парней из нашей республики выполняют свой долг. Вы успешно и профессионально выполнили поставленные в этой командировке задачи. И сегодня мы все склоняемся перед вашим мужеством, отвагой. Ваша невероятно тяжёлая работа нужна нашей стране. Ваши дети могут вами гордиться. И сегодня вся республика гордится вами. Спасибо, что с честью выполнили свой долг.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Уфе росгвардейцев приветствовал начальник регионального управления Росгвардии Александр Бурдо. Он поблагодарил их за добросовестное выполнение служебных обязанностей, а также высоко оценил профессионализм, проявленное мужество и умелые действия сотрудников в условиях, сопряженных с риском для жизни. В ближайшее время росгвардейцев ждет короткий отдых, по окончании которого они вновь вернутся к исполнению привычных обязанностей.

Фото №2 - В Уфу вернулись из служебной командировки на Украину росгвардейцы

Мы гордимся личным составом. Все задачи выполнены, все живы и здоровы, вернулись домой. Ребята опытные, они никогда не струсят, любую задачу выполнят. Я им всегда говорю, что потомки Салавата Юлаева отступать не умеют.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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