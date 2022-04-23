В Уфе открылся парк имени народного поэта Башкортостана Равиля Бикбаева

С этим событием горожан поздравил Радий Хабиров. Общественное пространство появилось на месте бывшего пустыря в микрорайоне Южный.
Небольшой фонтанчик, олицетворяющий собой снежные льдины, сразу приковал внимание юных уфимцев. В жаркую погоду здесь точно будет многолюдно. Уже сейчас уфимцы не скрывают восторга от нового парка.
На данный момент парк имени Равиля Бибаева самое современное и многофункциональное общественное пространство Уфы. Условно оно разделено на три зоны, каждая из которых предназначена для определенного возраста. Для самых маленьких – фонтан и карусели, площадка воркаута для подростков, прогулочные зоны с удобными скамейками – для пожилых людей.
Поздравить жителей микрорайона с открытием парка приехал Глава Башкортостана. Ещё во время строительства Радий Хабиров неоднократно посещал площадку в ходе рабочих поездок по Уфе. Сейчас здесь появились павильон, сцена, малые архитектурные формы, туалетный модуль, системы освещения, видеонаблюдения и автополива. Построено несколько спортивных и игровых зон, установлены тренажеры для воркаута. Результат порадовал, сказал руководитель региона, отметив, что имя Равиля Бикбаева присвоено парку неслучайно.
Почетным гостем праздника стала вдова Равиля Бикбаева, Фарида Якуповна. Она отметила, что парк получился красивым и уютным, а также выразила надежду, что здесь всегда будет звучать детский смех. Это и будет лучшей памятью о ее супруге.
Сюрпризом для юных спортсменов стало участие в открытии парка нападающего хоккейного клуба «Салават Юлаев» Родиона Амирова. Вместе с главой республики он принял участие в акции «Зелёная Башкирия» и посадил именное дерево.
Строительство парка началось три года назад. За это время заброшенный пустырь превратился в оазис культуры и отдыха.
Глава республики отметил, что в столице работа по созданию новых общественных территорий будет продолжена.