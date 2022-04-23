В Уфе открылся парк имени народного поэта Башкортостана Равиля Бикбаева

С этим событием горожан поздравил Радий Хабиров. Общественное пространство появилось на месте бывшего пустыря в микрорайоне Южный.

Небольшой фонтанчик, олицетворяющий собой снежные льдины, сразу приковал внимание юных уфимцев. В жаркую погоду здесь точно будет многолюдно. Уже сейчас уфимцы не скрывают восторга от нового парка.

На данный момент парк имени Равиля Бибаева самое современное и многофункциональное общественное пространство Уфы. Условно оно разделено на три зоны, каждая из которых предназначена для определенного возраста. Для самых маленьких – фонтан и карусели, площадка воркаута для подростков, прогулочные зоны с удобными скамейками – для пожилых людей.

Поздравить жителей микрорайона с открытием парка приехал Глава Башкортостана. Ещё во время строительства Радий Хабиров неоднократно посещал площадку в ходе рабочих поездок по Уфе. Сейчас здесь появились павильон, сцена, малые архитектурные формы, туалетный модуль, системы освещения, видеонаблюдения и автополива. Построено несколько спортивных и игровых зон, установлены тренажеры для воркаута. Результат порадовал, сказал руководитель региона, отметив, что имя Равиля Бикбаева присвоено парку неслучайно.

Очень здорово, что его назвали в честь нашего старшего товарища, государственного деятеля и народного поэта Равиля Тухватовича Бикбаева. Он был настоящий патриот нашей республики. Мы помним его, знаем и уважаем его творчество. Самое главное, здесь появилось хорошее место для отдыха жителей микрорайона «Южный», где проживает очень много детей и молодёжи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Почетным гостем праздника стала вдова Равиля Бикбаева, Фарида Якуповна. Она отметила, что парк получился красивым и уютным, а также выразила надежду, что здесь всегда будет звучать детский смех. Это и будет лучшей памятью о ее супруге.

Собралось так много народа на открытие и, думаю, почтить память Равиля Бикбаева. Именно в этот день он ушел из жизни. Я горжусь, что была рядом с ним всю его жизнь. Фарида Бикбаева, вдова Равиля Бикбаева

Сюрпризом для юных спортсменов стало участие в открытии парка нападающего хоккейного клуба «Салават Юлаев» Родиона Амирова. Вместе с главой республики он принял участие в акции «Зелёная Башкирия» и посадил именное дерево.

Желаю этим ребятам только удачи. Уверен, что у них все получился. А Радию Фаритовичу огромная благодарность за этот парк. Родион Амиров, нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев»

Строительство парка началось три года назад. За это время заброшенный пустырь превратился в оазис культуры и отдыха.

Мне нравится. Я столько сюда "молний" накидал. Вовремя не успевали, недостатков много. Сейчас все исправили, на мой взгляд. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан