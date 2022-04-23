Уфимский ГК «Акбузат» дал бой «Чеховским Медведям»

Уфимская гандбольная команда «Акбузат» сегодня впервые в своей истории провела матч в плей-офф российской суперлиги. После того, как башкирские гандболисты заняли восьмое место в регулярном чемпионате, в соперники им достался 20-кратный чемпион России «Чеховские Медведи».

Уфимцам удалось навязать достойную борьбу фавориту. После первой половины гости имели преимущество всего в три мяча. Результат – 38:29 в пользу «Медведей».

Очень хорошая команда у вас. Пока сил хватало, игра была все время равная. Но в конце силы закончились,  второй тайм мы выиграли. Хотелось бы, чтобы такие команды  существовали, а не терпели бедствие.

Владимир Максимов, главный тренер ГК «Чеховские Медведи»

 «Акбузат» мог и не выйти на матч против «Чеховских медведей». Игроки и другие сотрудники клуба на протяжении нескольких месяцев не получают зарплату. У основного спонсора команды возникли финансовые проблемы. Несмотря на отсутствие средств, уфимцы добились лучшего результата в истории клуба. Вторая игра между «Акбузатом» и «Чеховскими Медведями» пройдет 30 апреля на площадке подмосковной команды.

Нужна была нормальная подготовка, а мы тренировались только последнюю неделю один раз в день. Я их не могу заставить. Некоторые не могут даже доехать сюда, потому что нет денег.

Александр Горбатиков, главный тренер ГК «Акбузат»
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