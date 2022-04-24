В России могут начать производить каменную туалетную бумагу

В России могут открыть производство каменной туалетной бумаги. В том числе, планируется создавать и каменную офисную и книжную бумагу.

Фото №1 - В России могут начать производить каменную туалетную бумагу

Об этом сообщает автор проекта, экономист Алексей Елсуков. Его слова приводит изданиеРИА Новости. Известно, что инновационный проект могут представить уже этим летом на форуме «Сильные идеи для нового времени». Необычную бумагу могут производить из известняка и нетоксичного полимера.

Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу. 

 Алексей Елсуков

По словам автора проекта, каменную бумагу производят в Японии, а в Узбекистане и Турции существуют подобные наработки.

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