В Башкирии за одни сутки возбуждено семь дел о мошенничествах

Не переводите деньги незнакомым людям. В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка — положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру. Не переходите по подозрительным ссылкам и не совершайте покупки на непроверенных сайтах.

пресс-служба МВД по РБ