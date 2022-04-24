В Башкирии за одни сутки возбуждено семь дел о мошенничествах

МВД по Башкирии сообщает, что за одни сутки в регионе было возбуждено семь уголовных дел о мошенничествах.
Всего полицейские получили девять сообщений о мошеннических действиях: 3 – обман под видом сотрудников банка, 5 – при покупке/продаже товаров через интернет и 1 – в сфере кредитования. Общая сумма ущерба от мошеннических действий составила более 1 млн рублей.
Так, 42-летняя уфимка рассказала, что потеряла 850 тысяч рублей после звонка от якобы сотрудника банка. Неизвестный заверил доверчивую женщину, что её деньгам угрожает опасность, и посоветовал перевести все средства с банковской карты на указанный счёт.