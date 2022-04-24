В Башкирии очередная авария из-за пьяного водителя унесла жизнь мужчины

Накануне, 23 апреля, в Нефтекамске произошла смертельная авария. Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГИБДД региона.
На улице Моховая в селе Амзя столкнулись «Лада Приора» под управлением 47-летнего мужчины и «Рено Логан», которым управлял 34-летний водитель.
В аварии из-за полученных травм скончался 48-летний пассажир отечественного авто. Помощь врачей потребовалась обоим водителям, 47-летней пассажирке «Лады» и 29-летней – «Рено». Медицинское освидетельствование установило, что водитель отечественного авто был пьян. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: ГИБДД РБ.