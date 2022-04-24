В праздник Пасхи в Уфу доставили Благодатный огонь

Верующие республики отметили один из главных православных праздников – Пасху. Считается, что в Страстную пятницу Иисус Христос был распят, а на третий день воскрес. В Великую субботу в храмах прошли особые торжественные службы. А сегодня в Уфу доставили священный Благодатный огонь, которой зажегся в Иерусалиме.
Украинский говор хозяйки только добавляет колорита яствам. Вот, вроде бы, блинчики, но украинцы скажут налистники. И, конечно, то, без чего национальный стол невозможно представить.
Все дороги ведут в храм. Весь день в субботу верующие несли на освящение куличи, яйца, паски. Это символы Иисуса Христа, жизни и воскресения.
Пасха для многих – это светлый, весенний праздник, повод собраться вместе за готовкой куличей и раскрашиванием яиц. Тот случай, когда важен не результат, а процесс. Но за традициями, знакомыми нам с детства, скрывается глубокий смысл.
В ночь с субботы на воскресенье во всех храмах прошли торжественные богослужения. Прямую трансляцию вел телеканал БСТ. Митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон возглавил пасхальные крестный ход, утреню, часы и божественную литургию. Обойдя храм, крестный ход остановился перед закрытыми дверями, как перед входом в пещеру Гроба Господня. И после песнопений и молитв двери открылись и вознеслась весть: Христос воскресе.
Для многих верующих Пасха – праздник не только религиозный, но и семейный. Христианская вера объединяет многие народы. А иностранцы, которые в Пасху оказались вдали от дома, пришли в Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, чтобы встретить светлый праздник с братьями и сестрами по вере.
На праздничное богослужение в воскресенье верующие пришли, чтобы увидеть чудо. В этот день в храме появился Благодатный огонь.
С проповедью к верующим обратился митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон. Он зачитал праздничное поздравление главы республики Радия Хабирова, а также напомнил всем присутствующим, что праздник Пасхи в это воскресенье не заканчивается.
И в этот день стоит вспомнить еще одну вещь, без которой в Пасху не обойтись, – доброе отношение к ближнему. В солнечное воскресенье благое дело осветит праздник еще ярче, но уже светом изнутри.