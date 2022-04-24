В праздник Пасхи в Уфу доставили Благодатный огонь

Верующие республики отметили один из главных православных праздников – Пасху. Считается, что в Страстную пятницу Иисус Христос был распят, а на третий день воскрес. В Великую субботу в храмах прошли особые торжественные службы. А сегодня в Уфу доставили священный Благодатный огонь, которой зажегся в Иерусалиме.

Украинский говор хозяйки только добавляет колорита яствам. Вот, вроде бы, блинчики, но украинцы скажут налистники. И, конечно, то, без чего национальный стол невозможно представить.

Если холодца нет на столе – это минус для хозяйки. Кулич обязательно, на нем крест из теста как символ бесконечности. Людмила Костина, заместитель председателя украинского национального культурного центра «Кобзарь»

Все дороги ведут в храм. Весь день в субботу верующие несли на освящение куличи, яйца, паски. Это символы Иисуса Христа, жизни и воскресения.

Пасха для многих – это светлый, весенний праздник, повод собраться вместе за готовкой куличей и раскрашиванием яиц. Тот случай, когда важен не результат, а процесс. Но за традициями, знакомыми нам с детства, скрывается глубокий смысл.

Светлый праздник – это напоминание о том, что смерть побеждена, что нам нужно объединяться вокруг этой благой вести и самим исключить смерть из своей жизни, прекратить все войны, расовую дискриминацию, социальную несправедливость – это тоже в наших силах. Владимир Иванов, протоиерей, клирик Кафедрального соборного храма Рождества Пресвятой Богородицы

В ночь с субботы на воскресенье во всех храмах прошли торжественные богослужения. Прямую трансляцию вел телеканал БСТ. Митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон возглавил пасхальные крестный ход, утреню, часы и божественную литургию. Обойдя храм, крестный ход остановился перед закрытыми дверями, как перед входом в пещеру Гроба Господня. И после песнопений и молитв двери открылись и вознеслась весть: Христос воскресе.

Для многих верующих Пасха – праздник не только религиозный, но и семейный. Христианская вера объединяет многие народы. А иностранцы, которые в Пасху оказались вдали от дома, пришли в Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, чтобы встретить светлый праздник с братьями и сестрами по вере.

На праздничное богослужение в воскресенье верующие пришли, чтобы увидеть чудо. В этот день в храме появился Благодатный огонь.

Господь победил смерть, и восторжествовала жизнь. И Благодатный огонь как символ этой жизни, сияющий во тьме и разгоняющий тьму, помогает людям вновь обрести ориентиры в своей жизни. Михаил Поликаровский, священник, пресс-секретарь Уфимской епархии

С проповедью к верующим обратился митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон. Он зачитал праздничное поздравление главы республики Радия Хабирова, а также напомнил всем присутствующим, что праздник Пасхи в это воскресенье не заканчивается.

Пасху Христову празднуют 40 дней до Вознесения Господня. 40 дней мы будем петь с вами пасхальные песнопения, прославлять воскресшего Христа. Это для того, чтобы мы отвлеклись от бренного, грешного мира и почувствовали радость воскресения Христова. Никон, митрополит Уфимский и Башкортостанский, управляющий Уфимской епархией