В правительстве Башкирии презентовали первый пакет антисанкционных мер

Предпринимательский кешбэк, академия развития туризма и центр генетики скота. В правительстве республики презентовали первый пакет антикризисных мер для поддержки экономики в условиях санкций. Документ получился впечатляющий, он включает в себя около полутора сотен мер. К слову, его стоимость больше, чем три предыдущих пакета, которые были подготовлены за время пандемии. Власти предусмотрели все вплоть до предоставления на рынках бесплатных стационарных торговых мест для жителей.

Как и с началом пандемии, в нынешней экономической ситуации власти видят не ограничения, а скорее возможности. Сейчас главная задача – снизить зависимость каждого предприятия от импорта, от нехватки сырья и комплектующих. Для этого чиновники намерены использовать так называемые развитийные механизмы, которые включили в первый антисанкционный пакет мер поддержки. Его общая сумма составила беспрецедентные 55 млрд рублей.

К тому, что мы включаем все налоговые преференции, распространяем их по линии IT-сферы, территории опережающего социально-экономического развития, мы запускаем очень много инструментов, таких как школа развития предпринимательства, предпринимательский кешбэк – программа, которая не имеет аналогов, мы запускаем академию развития туризма, агентство по развитию кластеров и технопарков, ОЭЗ. Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

К слову, на неделе Минпромторг России подписал указ о создании первого в России мебельного кластера, который расположился в городе Туймазы. Он объединил 11 предприятий. На очереди еще несколько компаний. Новый статус позволит участникам претендовать на получение мер государственной поддержки.

У многих Башкортостан ассоциируется с нефтью и газом. Мы работаем над тем, чтобы в республике развивались и другие сферы экономики. Наш кластер носит статус федерального, то есть работает на весь Приволжский федеральный округ. К нам уже присоединяются коллеги из других регионов, и это очень здорово. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На стимулирование работы промышленного сектора и системообразующих предприятий из бюджета республики направят свыше 3 млрд рублей. Правительство активно стимулирует импортозамещающие проекты. К примеру, уфимский производитель геокомпозитов производит инновационный для российского рынка материал, который можно применять в строительстве, сельском хозяйстве или при рекультивации полигонов. Не так давно фонд развития промышленности выделил средства на приобретение нового оборудования.

В среднем за сутки одна линия производит около 10 тысяч квадратных метров композитного материала. Для понимания, этого вполне достаточно, чтобы перекрыть самое крупное футбольное поле. После того, как предприятие введет в эксплуатацию дополнительное оборудование, объемы увеличатся вдвое.

Большая поддержка государства, которое внедряет вот эти все проекты, и нам приходится больше работать, эти материалы очень востребованы. Год назад, когда мы запустились, мы сразу поняли, что наших мощностей не хватает, и сразу обратились в Минпром, чтобы они помогли нам осуществить закуп следующего оборудования. К началу мая, после праздников, мы планируем его запустить. Рустем Миргазямов, коммерческий директор предприятия

В зоне особого внимания – сельское хозяйство. Из бюджета выделят 4 млрд рублей на различные гранты, в том числе будет создан центр генетики крупного рогатого скота, что поможет отказаться от поставок племенных животных из-за рубежа. Аграрии переориентируются на южноазиатские рынки и намерены увеличить посевные площади. К примеру, масличный лен, выращенный в Башкортостане, оказался очень востребован в Китае.

Наибольший объём помощи направят в сферу жилищно-строительного сектора – более 30 млрд рублей. Поддержка коснётся реализации программ льготного ипотечного кредитования, а также выделения финансовых ресурсов на строительство жилья для обманутых дольщиков.

Возникшая ситуация повлияет на увеличение стоимости, но при этом принимаемые правительством меры направлены на то, чтобы минимизировать влияние санкций. Егор Родин, и.о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

В условиях внешнего санкционного давления будет поддержан туризм на общую сумму субсидий более 800 млн рублей. Средства пойдут на развитие геопарков, разработку новых маршрутов и создание объектов придорожного сервиса. К примеру, на шихане Торатау в этом году начали обустройство безопасной экотропы и лестницы общей протяженностью почти 6 км. Кроме того, будет создана академия туризма для подготовки кадров и не только.