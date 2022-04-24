В правительстве Башкирии презентовали первый пакет антисанкционных мер

Предпринимательский кешбэк, академия развития туризма и центр генетики скота. В правительстве республики презентовали первый пакет антикризисных мер для поддержки экономики в условиях санкций. Документ получился впечатляющий, он включает в себя около полутора сотен мер. К слову, его стоимость больше, чем три предыдущих пакета, которые были подготовлены за время пандемии. Власти предусмотрели все вплоть до предоставления на рынках бесплатных стационарных торговых мест для жителей.
Как и с началом пандемии, в нынешней экономической ситуации власти видят не ограничения, а скорее возможности. Сейчас главная задача – снизить зависимость каждого предприятия от импорта, от нехватки сырья и комплектующих. Для этого чиновники намерены использовать так называемые развитийные механизмы, которые включили в первый антисанкционный пакет мер поддержки. Его общая сумма составила беспрецедентные 55 млрд рублей.
К слову, на неделе Минпромторг России подписал указ о создании первого в России мебельного кластера, который расположился в городе Туймазы. Он объединил 11 предприятий. На очереди еще несколько компаний. Новый статус позволит участникам претендовать на получение мер государственной поддержки.
На стимулирование работы промышленного сектора и системообразующих предприятий из бюджета республики направят свыше 3 млрд рублей. Правительство активно стимулирует импортозамещающие проекты. К примеру, уфимский производитель геокомпозитов производит инновационный для российского рынка материал, который можно применять в строительстве, сельском хозяйстве или при рекультивации полигонов. Не так давно фонд развития промышленности выделил средства на приобретение нового оборудования.
В среднем за сутки одна линия производит около 10 тысяч квадратных метров композитного материала. Для понимания, этого вполне достаточно, чтобы перекрыть самое крупное футбольное поле. После того, как предприятие введет в эксплуатацию дополнительное оборудование, объемы увеличатся вдвое.
В зоне особого внимания – сельское хозяйство. Из бюджета выделят 4 млрд рублей на различные гранты, в том числе будет создан центр генетики крупного рогатого скота, что поможет отказаться от поставок племенных животных из-за рубежа. Аграрии переориентируются на южноазиатские рынки и намерены увеличить посевные площади. К примеру, масличный лен, выращенный в Башкортостане, оказался очень востребован в Китае.
Наибольший объём помощи направят в сферу жилищно-строительного сектора – более 30 млрд рублей. Поддержка коснётся реализации программ льготного ипотечного кредитования, а также выделения финансовых ресурсов на строительство жилья для обманутых дольщиков.
В условиях внешнего санкционного давления будет поддержан туризм на общую сумму субсидий более 800 млн рублей. Средства пойдут на развитие геопарков, разработку новых маршрутов и создание объектов придорожного сервиса. К примеру, на шихане Торатау в этом году начали обустройство безопасной экотропы и лестницы общей протяженностью почти 6 км. Кроме того, будет создана академия туризма для подготовки кадров и не только.
Первый пакет антисанкционных мер поддержки власти разрабатывали в тесном взаимодействии с деловым и банковским сообществом, а также ключевыми предприятиями. Глава Башкортостана поручил завершить всю организационную работу в течение месяца. Информированием о возможности получения поддержки займется ситуационный центр, куда предприниматели могут обратиться на горячую линию.