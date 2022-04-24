Медики из Башкирии о незаконном включении в профсоюз «Действие»: «Мы ничего не подписывали»

Незаконное действие. Руководителя одноимённого профсоюза Антона Орлова обвиняют в крупном мошенничестве. Вместе с ним фигурантами дела стали еще два человека, которых следствие считает причастными к преступной деятельности. В Башкирии Орлов известен тем, что координировал акцию протеста медработников в Ишимбайском районе, которая вызвала неоднозначную реакцию общественности. В том числе и в самой медицинской среде.

В хищении более 25 миллионов рублей подозревают руководителя регионального отделения профсоюза «Действие» Антона Орлова. Вину вменяют ещё двоим фигурантам уголовного дела. По версии прокуратуры, в 2020-м году обвиняемые, действуя от лица коммерческих компаний, торгующих топливом, заключили договоры на поставку с зарубежными фирмами и не выполнили свою часть обязанностей.

Позиция не изменилась, всё то же самое. Считаю своё преследование политически мотивированным в связи с моей профсоюзной деятельностью. Вину свою не признаю. Антон Орлов, руководитель профсоюза «Действие»

Профсоюзная деятельность, о которой говорит Орлов, также была связана с координацией акций протеста медработников республики, в частности, в Ишимбайской ЦРБ. Но он не упоминает о том, что в ряде случаев тот самый профсоюз набирал свой состав подозрительным образом. Взять, например, Мишкинскую центральную районную больницу. Рентгенолаборант Ильдар Хасанов в профессии с 2004 года. Каждую смену принимает более 25 пациентов. Состоит в профсоюзной организации своей ЦРБ. Но, оказалось, не только в ней.

В прошлом году мы узнали, что нас включили в профсоюз «Действие». Мы очень удивились, потому что мы нигде ничего не подписывали. И не было никакого собрания. Нашу подпись подделали, получается. Мы, конечно, удивились, это же мошенничество какое-то. Раньше про такой профсоюз мы даже не слышали. Ильдар Хасанов, рентгенолаборант Мишкинской ЦРБ

Это не единичный случай. В отличие от Ильдара его коллега, Лина Александрова, хотя и знала про этот профсоюз, но таких действий от него не ожидала.

Я слышала про профсоюз «Действие», но я туда не вступала, потому что наш профсоюз меня устраивает и выходить из него не собиралась. А потом больше года назад я узнала, что нас включили в этот профсоюз, и мы были удивлены этим. Представителей или сотрудников этого профсоюза я не видела и не общалась с ними. Я их не знаю. Лина Александрова, рентгенолаборант Мишкинской ЦРБ

Фельдшер высшей категории Роман Ражапов пошёл в медицину по стопам отца, врача-инфекциониста. В горбольнице Салавата работает уже 18 лет. Воспользовавшись правом выбора, в ноябре прошлого года вступил в первичную организацию профсоюза «Действие» и возглавил её. Привлёк ещё 29 коллег. Но разочаровался в организации уже через 3 месяца. Врач уверен: любой вопрос можно решить мирным путем.

Меня не устроила их, я бы сказал, агрессивная позиция. То есть они чуть что говорили сразу: давай пиши жалобу, давай беги в прокуратуру, давай ещё куда-то. В общем, давай, давай, давай. То есть пойти на конструктивный диалог с работодателем, сесть, обговорить – такого практически не было. Ну и, соответственно, мои коллеги, которые состояли, вот эти 29 человек – членов профсоюза «Действие», они вышли практически в течение недели. Роман Ражапов, фельдшер скорой помощи г. Салават

Активно действовал профсоюз и в Ишимбайском районе. В феврале сотрудники скорой помощи решили объявить так называемую итальянскую забастовку. Причина вполне себе обоснованная – нехватка кадров и задержка положенных ковидных доплат.

Сокращается количество бригад за счет того, что с одних бригад снимаются медработники на укомплектацию других бригад. То есть из 10 сделали 5, как у нас было бы. Соответственно, 5 бригад не успеют вовремя ко всем хоть как. Роман Ражапов, фельдшер скорой помощи г. Салават

Но и этот болезненный вопрос можно было решить не в ущерб пациентам, считают сотрудники скорой помощи. Признаются: требования фельдшеров и водителей карет неотложки законны. И действовать нужно сообща с руководством больниц и Минздравом. Профсоюз «Действие» в данном случае – сомнительный союзник, говорят они.

Они не занимаются теми вещами, которыми должен заниматься профсоюз. Профсоюз – это путёвки, 10 процентов только оплачивал работник, остальные 90% профсоюз. Материальная поддержка при тяжелых жизненных ситуациях, похороны родственника и так далее. Вот чем должен заниматься профсоюз в принципе. А профсоюз, который пытается, правда, на законных основаниях, выбить эти деньги – это просто организация, которая просто называется профсоюз «Действие». Да таких профсоюзов по стране полно, наверное. Александр Жидик, фельдшер скорой помощи г. Ишимбай