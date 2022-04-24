Медики из Башкирии о незаконном включении в профсоюз «Действие»: «Мы ничего не подписывали»

Незаконное действие. Руководителя одноимённого профсоюза Антона Орлова обвиняют в крупном мошенничестве. Вместе с ним фигурантами дела стали еще два человека, которых следствие считает причастными к преступной деятельности. В Башкирии Орлов известен тем, что координировал акцию протеста медработников в Ишимбайском районе, которая вызвала неоднозначную реакцию общественности. В том числе и в самой медицинской среде.

В хищении более 25 миллионов рублей подозревают руководителя регионального отделения профсоюза «Действие» Антона Орлова. Вину вменяют ещё двоим фигурантам уголовного дела. По версии прокуратуры, в 2020-м году обвиняемые, действуя от лица коммерческих компаний, торгующих топливом, заключили договоры на поставку с зарубежными фирмами и не выполнили свою часть обязанностей.

Позиция не изменилась, всё то же самое. Считаю своё преследование политически мотивированным в связи с моей профсоюзной деятельностью. Вину свою не признаю.

Антон Орлов, руководитель профсоюза «Действие»
Фото №1 - Медики из Башкирии о незаконном включении в профсоюз «Действие»: «Мы ничего не подписывали»

Профсоюзная деятельность, о которой говорит Орлов, также была связана с координацией акций протеста медработников республики, в частности, в Ишимбайской ЦРБ. Но он не упоминает о том, что в ряде случаев тот самый профсоюз набирал свой состав подозрительным образом. Взять, например, Мишкинскую центральную районную больницу. Рентгенолаборант Ильдар Хасанов в профессии с 2004 года. Каждую смену принимает более 25 пациентов. Состоит в профсоюзной организации своей ЦРБ. Но, оказалось, не только в ней.

В прошлом году мы узнали, что нас включили в профсоюз «Действие». Мы очень удивились, потому что мы нигде ничего не подписывали. И не было никакого собрания. Нашу подпись подделали, получается. Мы, конечно, удивились, это же мошенничество какое-то. Раньше про такой профсоюз мы даже не слышали.

Ильдар Хасанов, рентгенолаборант Мишкинской ЦРБ
Фото №2 - Медики из Башкирии о незаконном включении в профсоюз «Действие»: «Мы ничего не подписывали»
Уфимская волна

Это не единичный случай. В отличие от Ильдара его коллега, Лина Александрова, хотя и знала про этот профсоюз, но таких действий от него не ожидала.

Я слышала про профсоюз «Действие», но я туда не вступала, потому что наш профсоюз меня устраивает и выходить из него не собиралась. А потом больше года назад я узнала, что нас включили в этот профсоюз, и мы были удивлены этим. Представителей или сотрудников этого профсоюза я не видела и не общалась с ними. Я их не знаю.

Лина Александрова, рентгенолаборант Мишкинской ЦРБ

Фельдшер высшей категории Роман Ражапов пошёл в медицину по стопам отца, врача-инфекциониста. В горбольнице Салавата работает уже 18 лет. Воспользовавшись правом выбора, в ноябре прошлого года вступил в первичную организацию профсоюза «Действие» и возглавил её. Привлёк ещё 29 коллег. Но разочаровался в организации уже через 3 месяца. Врач уверен: любой вопрос можно решить мирным путем.

Меня не устроила их, я бы сказал, агрессивная позиция. То есть они чуть что говорили сразу: давай пиши жалобу, давай беги в прокуратуру, давай ещё куда-то. В общем, давай, давай, давай. То есть пойти на конструктивный диалог с работодателем, сесть, обговорить – такого практически не было. Ну и, соответственно, мои коллеги, которые состояли, вот эти 29 человек – членов профсоюза «Действие», они вышли практически в течение недели.  

Роман Ражапов, фельдшер скорой помощи г. Салават

Активно действовал профсоюз и в Ишимбайском районе. В феврале сотрудники скорой помощи решили объявить так называемую итальянскую забастовку. Причина вполне себе обоснованная – нехватка кадров и задержка положенных ковидных доплат.

Сокращается количество бригад за счет того, что с одних бригад снимаются медработники на укомплектацию других бригад. То есть из 10 сделали 5, как у нас было бы. Соответственно, 5 бригад не успеют вовремя ко всем хоть как.

Роман Ражапов, фельдшер скорой помощи г. Салават

Но и этот болезненный вопрос можно было решить не в ущерб пациентам, считают сотрудники скорой помощи. Признаются: требования фельдшеров и водителей карет неотложки законны. И действовать нужно сообща с руководством больниц и Минздравом. Профсоюз «Действие» в данном случае – сомнительный союзник, говорят они.     

Они не занимаются теми вещами, которыми должен заниматься профсоюз. Профсоюз – это путёвки, 10 процентов только оплачивал работник, остальные 90% профсоюз. Материальная поддержка при тяжелых жизненных ситуациях, похороны родственника и так далее. Вот чем должен заниматься профсоюз в принципе. А профсоюз, который пытается, правда, на законных основаниях, выбить эти деньги – это просто организация, которая просто называется профсоюз «Действие». Да таких профсоюзов по стране полно, наверное.    

Александр Жидик, фельдшер скорой помощи г. Ишимбай

И кто из них действительно отстаивает права трудящихся, а кто  просто хочет навариться на волне хайпа и общественного резонанса, порой сложно распознать. Так, в Иглинском районе в совершении коррупционных правонарушений подозревают одного из лидеров Иглинской ячейки «Действия» Дениса Уразбаева. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту дачи взятки сотруднику правоохранительных органов. Он расследовал фиктивные выезды членов первички профсоюза к больным с COVID-19, за которые полагались стимулирующие выплаты. Сколько пациентов в результате остались без реальной помощи, ещё предстоит выяснить.

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