Медики из Башкирии о незаконном включении в профсоюз «Действие»: «Мы ничего не подписывали»

Незаконное действие. Руководителя одноимённого профсоюза Антона Орлова обвиняют в крупном мошенничестве. Вместе с ним фигурантами дела стали еще два человека, которых следствие считает причастными к преступной деятельности. В Башкирии Орлов известен тем, что координировал акцию протеста медработников в Ишимбайском районе, которая вызвала неоднозначную реакцию общественности. В том числе и в самой медицинской среде.
В хищении более 25 миллионов рублей подозревают руководителя регионального отделения профсоюза «Действие» Антона Орлова. Вину вменяют ещё двоим фигурантам уголовного дела. По версии прокуратуры, в 2020-м году обвиняемые, действуя от лица коммерческих компаний, торгующих топливом, заключили договоры на поставку с зарубежными фирмами и не выполнили свою часть обязанностей.
Профсоюзная деятельность, о которой говорит Орлов, также была связана с координацией акций протеста медработников республики, в частности, в Ишимбайской ЦРБ. Но он не упоминает о том, что в ряде случаев тот самый профсоюз набирал свой состав подозрительным образом. Взять, например, Мишкинскую центральную районную больницу. Рентгенолаборант Ильдар Хасанов в профессии с 2004 года. Каждую смену принимает более 25 пациентов. Состоит в профсоюзной организации своей ЦРБ. Но, оказалось, не только в ней.
Это не единичный случай. В отличие от Ильдара его коллега, Лина Александрова, хотя и знала про этот профсоюз, но таких действий от него не ожидала.
Фельдшер высшей категории Роман Ражапов пошёл в медицину по стопам отца, врача-инфекциониста. В горбольнице Салавата работает уже 18 лет. Воспользовавшись правом выбора, в ноябре прошлого года вступил в первичную организацию профсоюза «Действие» и возглавил её. Привлёк ещё 29 коллег. Но разочаровался в организации уже через 3 месяца. Врач уверен: любой вопрос можно решить мирным путем.
Активно действовал профсоюз и в Ишимбайском районе. В феврале сотрудники скорой помощи решили объявить так называемую итальянскую забастовку. Причина вполне себе обоснованная – нехватка кадров и задержка положенных ковидных доплат.
Но и этот болезненный вопрос можно было решить не в ущерб пациентам, считают сотрудники скорой помощи. Признаются: требования фельдшеров и водителей карет неотложки законны. И действовать нужно сообща с руководством больниц и Минздравом. Профсоюз «Действие» в данном случае – сомнительный союзник, говорят они.
И кто из них действительно отстаивает права трудящихся, а кто просто хочет навариться на волне хайпа и общественного резонанса, порой сложно распознать. Так, в Иглинском районе в совершении коррупционных правонарушений подозревают одного из лидеров Иглинской ячейки «Действия» Дениса Уразбаева. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту дачи взятки сотруднику правоохранительных органов. Он расследовал фиктивные выезды членов первички профсоюза к больным с COVID-19, за которые полагались стимулирующие выплаты. Сколько пациентов в результате остались без реальной помощи, ещё предстоит выяснить.