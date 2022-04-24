Вкусно по-домашнему. Радий Хабиров попробовал башкирский стритфуд, который обещали привезти Владимиру Путину. В ходе заседания наблюдательного совета «Россия – страна возможностей» президент поддержал проект уфимского предпринимателя Марата Насхутдинова, который рассказал главе государства, что смог выйти на российский уровень благодаря конкурсу «Мастера гостеприимства», на котором получил приз «Лучший стритфуд Урала», и смог запустить франшизу.

Радий Хабиров оценил качество продукции. На обед глава Башкортостана заказал кыстыбый с начинкой из пшенной каши, пельмени, мороженое и морс и отметил, каким образом будут поддерживать сеть кафе.

На «Инвестчасе» с мэром Уфы нужно посмотреть, в какую программу поддержки мы можем его включить. Мне очень понравилось – не для рекламы говорю. Хорошая еда, сытная, цена нормальная. Для молодежи самое то.

По словам основателя кафе «Айбат Халляр» Марата Насхутдинова, в основе меню – традиционные лепешки кыстыбыи, которые они делают по рецептам бабушек, добавляя и современные начинки. При этом используется только местная продукция. Сейчас освободились дополнительные ниши, а после общения с Путиным количество клиентов заметно прибавилось, отмечают в кафе. Привлекает не только национальный фастфуд, но и названия блюд.