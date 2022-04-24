«Zа Россию»: как прошел музыкально-патриотический марафон в Уфе

После города Бийска эстафету принял Башкортостан. В Уфе прошел музыкально-патриотический марафон «Zа Россию». Он охватывает более 30 городов по всей стране.

В столице нашей республики все действия развернулись на площади рядом с Конгресс-холлом «Торатау». Там же прошел концерт звезд российской и башкирской эстрады. Тысячи уфимцев, объединившись под лозунгом «За Россиию» собрались, чтобы поддержать страну и прежде всего российских солдат, которые сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине.