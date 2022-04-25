В Уфе мужчина без прав сбил ребенка на пешеходном переходе

В Уфе сотрудники ГИБДД задержали водителя, который сбил 7-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом рассказали в пресс-службе столичной ГИБДД.

ДТП произошло в минувшую пятницу, 22 апреля, на улице Кольцевой. После наезда на ребенка мужчина покинул транспорное средства и скрылся с места. Девочку с различными травмами доставили в больницу.

За рулем автомобиля находился 25-летний житель республики. В ходе проверки было установлено, что у него отсутствует водительское удостоверение. Проходить медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови он отказался.

Мне нечего сказать, я не умею управлять автомобилем, им управляет коробка-автомат. водитель

В данный момент выясняются обстоятельства случившегося.