В Башкирии спасли породистую собаку, истощенную от голода

В Стерлитамаке неравнодушные горожане спасли от голода породистую полуторагодовалую собаку.
Как рассказала зоозащитница Елена Жданова, собаку, которую впоследствии назвали Стефа, нашли на мусорке. Она была в ужасном состоянии - на ней остались лишь кожа да кости, а весила она около 15 килограммов.
К счастью, сейчас со Стефой все хорошо. В настоящее время животное находится на передержке, получает усиленное питание и лечение.
Зоозащитница Наталья Ноготкова публикует в своих социальных сетях регулярные отчеты о жизни Стефы. На фотографиях видно, что собака уже набрала немного в весе, и выглядит уже гораздо более здоровой и счастливой.
Фото: vk.com/elenapitostaff.