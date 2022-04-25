Жительница Уфы решила отыскать свою биологическую маму, оставившую ее в роддоме

Эльвина обратилась за помощью к пользователем соцсетей, однако граждане неоднозначно отреагировали на ее идею отыскать родителей. Многие охарактеризовали поступок биологических матери и отца девушки как предательство и посчитали, что затея глупая, так как ничего, кроме разочарования, встреча с родственниками уфимке не принесет. Однако нашлись и те, кто поддержал Эльвину в ее поисках и пожелал ей удачи.