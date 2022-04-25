Житель Башкирии зарезал друга и попросил отца и знакомую избавиться от тела

27-летний житель Белорецка зарезал своего друга из-за оскорблений. Детали случившего рассказали в пресс-службе межрайонного суда.
Двое товарищей распивали спиртные напитки, и внезапно между ними вспыхнул конфликт, сопровождающийся оскорблениями в сторону подсудимого. Обиженный мужчина несколько раз ударил своего оппонента по лицу, после чего нанес около 31 удара ножом. Несчастный скончался на месте трагедии.
Преступник попросил о помощи отца и знакомую избавиться от тела. Они перетащили труп на заброшенный участок, пытаясь скрыть содеянное.
Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы.