В Уфе из-за двух коммунальных аварий остались без воды десятки домов

Вчера вечером, 24 апреля, из-за двух коммунальных аварий в Уфе остались без воды десятки домов. Об этом сообщили в МУП «Уфаводоканал».

Утечка произошла около домов №173/3 по улице Менделеева и №82 по улице Кемеровской. Из-за комунальнйо аварии водоснабждения лишились дома по улицам Чукотской, Садовой и Кемеровской, а также ресторан, гостиница и Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер.