В Башкирии на развязке трассы М-5 будет закрыт проезд

Пресс-служба министерства транспорта Башкирии сообщает о временном закрытии транспортной развязки трассы М-5, которая примыкает с автодорогой проезда к Шакше.
С 1 июня 2022 года движение будет закрыто на въезде и выезде из микрорайона Шакша (км 1492+940). При этом проезд по основному ходу автомобильной дороги М-5 «Урал» будет обеспечен. Временные ограничения связаны с реконструкцией транспортной развязки на км 1492+940 автодороги М-5 «Урал» в Республике Башкортостан.
Для выезда и въезда на федеральную трассу автомобилисты смогут воспользоваться альтернативными объездами. Работы планируется завершить 30 сентября 2022 года.