В Башкирии на развязке трассы М-5 будет закрыт проезд

С 1 июня 2022 года движение будет закрыто на въезде и выезде из микрорайона Шакша (км 1492+940). При этом проезд по основному ходу автомобильной дороги М-5 «Урал» будет обеспечен. Временные ограничения связаны с реконструкцией транспортной развязки на км 1492+940 автодороги М-5 «Урал» в Республике Башкортостан.