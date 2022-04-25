В Аургазинский район Башкирии прибыл «Поезд здоровья»

«Поезд здоровья» доехал до Аургазинского района. В ближайшие две недели больница на колесах объедет все близлежащие деревни, в которых нет узких специалистов. Прием ведут высококвалифицированные врачи из клиник Уфы, Стерлитамака и Кумертау.

В составе автопоезда передвижные Центры здоровья, флюорографы, маммографы, ФАПы и диагностические центры Республиканской клинической больницы и кардиоцентра.