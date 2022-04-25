Жительница Башкирии устроила ДТП с пострадавшими и скрылась

Накануне, 24 апреля, молодая водительница стала виновницей серьёзного ДТП. Инцидент зафиксирован на 184 км автодороги Белорецк-Уфа-Инзер.

Фото №1 - Жительница Башкирии устроила ДТП с пострадавшими и скрылась

24-летняя девушка за рулём авто при выезде на асфальтированную главную дорогу не справилась с управлением и допустила съезд в кювет. Машина опрокинулась. Девушка смогла выбраться из покореженного авто, после чего сбежала с места аварии.

В ДТП пострадали 24-летняя и 42-летняя пассажирки. Их доставили в больницу Белорецка. Виновницу аварии разыскивает полиция. По документам машина ей не принадлежит.

Фото: ГИБДД РБ. 

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