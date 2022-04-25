Жительница Башкирии устроила ДТП с пострадавшими и скрылась

Накануне, 24 апреля, молодая водительница стала виновницей серьёзного ДТП. Инцидент зафиксирован на 184 км автодороги Белорецк-Уфа-Инзер.
24-летняя девушка за рулём авто при выезде на асфальтированную главную дорогу не справилась с управлением и допустила съезд в кювет. Машина опрокинулась. Девушка смогла выбраться из покореженного авто, после чего сбежала с места аварии.
В ДТП пострадали 24-летняя и 42-летняя пассажирки. Их доставили в больницу Белорецка. Виновницу аварии разыскивает полиция. По документам машина ей не принадлежит.
Фото: ГИБДД РБ.