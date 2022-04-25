В Уфе нашли хозяйку сбежавшей змейки

22 апреля в Уфе местная жительница обратилась в службу спасения, заявив, что к ней в квартиру забралась змейка.

Незваного гостя быстро поймали и передали волонтёру на передержку. Сегодня, 25 апреля, стало известно, что хозяйка змеи нашлась. Оказалось, ловкая змейка убежала от семьи ещё в октябре.

Девушке из Уфы подарили амурского полоза на Новый год. Змейку уфимка назвала Сией, организовала ей просторный террариум, но животное всё же сбежало. Только через полгода девушка случайно увидела в социальных сетях и СМИ сообщение о найденной змейке, в которой сразу узнала любимую Сию.

Теперь уфимка намерена связаться с волонтерами и вернуть питомца себе.