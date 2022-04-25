В Башкирии ликвидировали крупный пожар в лесу

Пресс-служба министерства сельского хозяйства продолжает следить за ситуацией с пожарами в Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии ликвидировали крупный пожар в лесу

Стало известно, что в Баймакском районе был ликвидирован крупный пожар на территории 9,5 га. В тушении возгорания участвовали 20 человек личного состава, 4 единицы спецтехники.

В Башкирии с 15 по 24 апреля было зафиксировано 7 очагов лесных пожаров. Общая площадь пожаров достигла 36,8 га.

Любая искра может стать причиной большой опасности. Просим неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, и в случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов позвонить по Единому бесплатному номеру лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в Региональную диспетчерскую службу минлесхоза Башкирии: 8 (347) 218-14-14.

пресс-служба Министерства сельского хозяйства РБ 
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