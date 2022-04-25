В Башкирии ликвидировали крупный пожар в лесу

Любая искра может стать причиной большой опасности. Просим неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, и в случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов позвонить по Единому бесплатному номеру лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в Региональную диспетчерскую службу минлесхоза Башкирии: 8 (347) 218-14-14.

пресс-служба Министерства сельского хозяйства РБ