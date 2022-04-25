В Башкирии машина упала в кювет: есть пострадавшие

Накануне, 24 апреля, поздно вечером произошла авария в Баймакском районе. Инцидент зафиксирован на 154 км автодороги Магнитогорск-Ира.
44-летний мужчина на «ВАЗ-2107» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии помощь врачей потребовалась самому водителю и его 20-летнему пассажиру.
Оказалось, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В этот раз от медицинского освидетельствования водитель отказался. Расследование продолжается.
Фото: ГИБДД РБ.