Родителям Башкирии рассказали о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Обратило на себя внимание социальное обслуживание и защита. Увеличилось число обращений по этой теме на 69 обращений. Связано это с выплатами от 3 до 7. Сейчас год прошел, как люди подавали это заявление на выплаты. И мы обращаемся ко всем, кто нас сейчас смотрит – просто подождите, пожалуйста.

Елена Прочаковская, начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям