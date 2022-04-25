Родителям Башкирии рассказали о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Сегодня, 25 апреля, в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание. Участники встречи, в том числе, ответили на актуальные вопросы жителей региона.
В частности, начальник управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская сообщила, что система «Инцидент» зафиксировала рост обращений о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Родители интересуются социальной поддержкой, так как с подачи документов прошёл год.
Срок обработки обращений составляет 30 дней. Если все в порядке с документами, то выплаты будут произведены, даже если не поступал ответ на заявление.