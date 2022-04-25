Стало известно, что отопительный сезон в Башкирии может завершиться раньше

Учитывая температуру наружного воздуха, обращаю внимание глав муниципальных образований на следующие нормы Правил предоставления коммунальных услуг: при установлении температуры наружного воздуха выше +8 градусов в течение пяти суток подряд муниципалитет принимает решение о завершении отопительного сезона. По решению общего собрания собственников многоквартирного дома отопительный сезон может быть завершен раньше, для этого соответствующее обращение и протокол собрания необходимо предоставить в управляющую компанию.

Алан Марзаев, и.о. министра ЖКХ РБ