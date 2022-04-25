Стало известно, что отопительный сезон в Башкирии может завершиться раньше

Сегодня, 25 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, которое прошло в ЦУРе республики, обсудили текущие вопросы развития региона.

Фото №1 - Стало известно, что отопительный сезон в Башкирии может завершиться раньше

Так, исполняющий обязанности министра ЖКХ Алан Марзаев сообщил, что отопительный сезон может закончиться в Башкирии раньше. Всё зависит от температуры наружного воздуха.

Учитывая температуру наружного воздуха, обращаю внимание глав муниципальных образований на следующие нормы Правил предоставления коммунальных услуг: при установлении температуры наружного воздуха выше +8 градусов в течение пяти суток подряд муниципалитет принимает решение о завершении отопительного сезона. По решению общего собрания собственников многоквартирного дома отопительный сезон может быть завершен раньше, для этого соответствующее обращение и протокол собрания необходимо предоставить в управляющую компанию.

Алан Марзаев, и.о. министра ЖКХ РБ 

По словам руководителя ведомства, большая часть районов и городов планирует завершить отопительный сезон в апреле, остальные — в мае. По состоянию на 25 апреля, решение о завершении отопительного периода приняли семь муниципальных образований: Аскинский, Бураевский, Ишимбайский, Мелеузовский, Стерлитамакский районы, города Сибай и Стерлитамак.

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