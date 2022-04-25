Стало известно, что отопительный сезон в Башкирии может завершиться раньше

Сегодня, 25 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, которое прошло в ЦУРе республики, обсудили текущие вопросы развития региона.
Так, исполняющий обязанности министра ЖКХ Алан Марзаев сообщил, что отопительный сезон может закончиться в Башкирии раньше. Всё зависит от температуры наружного воздуха.
По словам руководителя ведомства, большая часть районов и городов планирует завершить отопительный сезон в апреле, остальные — в мае. По состоянию на 25 апреля, решение о завершении отопительного периода приняли семь муниципальных образований: Аскинский, Бураевский, Ишимбайский, Мелеузовский, Стерлитамакский районы, города Сибай и Стерлитамак.