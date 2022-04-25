В Уфе подростки стреляли по ребёнку

Инцидент зафиксирован в селе Нагаево. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой хорошо заметно, как школьник с рюкзаком идёт по улице. В один момент он хватается за ногу, останавливается, пытается идти, прихрамывая, но садится на землю. Из-за остановочного павильона выбегают две девочки и мальчик. Они добегают до мотовездехода и мотоцикла, кидают в бардачок неизвестный предмет и скрываются. Пострадавшему ребёнку помогли проезжавшие мимо велосипедисты.