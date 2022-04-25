В Уфе подростки стреляли по ребёнку

24 апреля жители села под Уфой рассказали о жутком происшествии. Компания ребят стреляла по живой мишени – по ребёнку.
Инцидент зафиксирован в селе Нагаево. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой хорошо заметно, как школьник с рюкзаком идёт по улице. В один момент он хватается за ногу, останавливается, пытается идти, прихрамывая, но садится на землю. Из-за остановочного павильона выбегают две девочки и мальчик. Они добегают до мотовездехода и мотоцикла, кидают в бардачок неизвестный предмет и скрываются. Пострадавшему ребёнку помогли проезжавшие мимо велосипедисты.
Автор видеозаписи попросил правоохранительные службы обратить внимание на жуткое происшествие. Состояние пострадавшего пока неизвестно. Информационному агентству «Башинформ» представители МВД сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.