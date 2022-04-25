В Башкирии клещи покусали более 100 человек

Жители и гости Башкирии продолжают обращаться за медицинской помощью после укусов клещей. Статистику обращений приводит региональное Управление Роспотребнадзора.
За последнее время с жалобами на клещей обратились 105 человек, среди которых 54 – дети. При этом в прошлом, 2021, году за тот же период с жалобами на укусы обратились 154 человека.
С целью профилактики энцефалита и других инфекционных заболеваний, переносимых насекомыми, ведомство планирует провести акарицидные обработки в республике на площади около 4 тыс. га.