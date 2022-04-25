В Уфе нога 19-летнего парня застряла в батарее

Сегодня, 25 апреля, к спасателям Уфы обратилась мама 19-летнего парня. Нога молодого уфимца застряла в батарее.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета по ЧС, юноша пытался самостоятельно вытащить ногу из радиатора отопления, но попытки не увенчались успехом. Тогда на место происшествия прибыли спасатели.