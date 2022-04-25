В Уфе осудили мужчину, который получал деньги за обещания о работе

С сентября 2020 года по февраль 2021 мужчина врал своим знакомым, что может обеспечить им устройство в престижной самарской фирме с большим доходом. Он общался с ними в мессенджерах от лица сотрудника компании и просил переводить ему на счёт деньги якобы на покупку запчастей, спецодежды и прочего. От троих доверчивых знакомых злоумышленник получил более 1,6 млн рублей.