В четырех школах Башкирии учебная неделя началась с патриотической акции

Равнение на флаг. В четырех полилингвальных школах республики учебная неделя началась с новой патриотической акции. Школьники присутствовали на торжественном подъеме флагов России и Башкортостана и исполнили государственные гимны.
Учителя выстраивают свои классы в ряд, школьники с нетерпением ждут начала мероприятия. Республиканская полилингвальная многопрофильная гимназия №2 «СМАРТ» Демского района Уфы стала одной из первых, где учебная неделя отныне будет начинаться c поднятия флагов. Почётную миссию доверили ученикам Шаймуратовского класса.
Данил волновался напрасно. С ответственной задачей шаймуратовец справился отлично.
В многопрофильной полилингвальной гимназии «Смарт» гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан исполняют уже больше года. Поэтому слова наизусть знают все ученики. В исполнении детей государственные гимны звучат особенно патриотично.
Башкортостан стал одним из первых регионов, который откликнулся на призыв министра просвещения России Сергея Кравцова начинать школьную неделю с патриотического мероприятия. Идею одобрил и президент Владимир Путин.
Каждую неделю флаги будут поднимать ученики, отличившиеся в учебе или в спорте. А в летних лагерях во время каникул вожатые помогут детям выучить слова государственных гимнов России и Башкортостана.