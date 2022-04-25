В четырех школах Башкирии учебная неделя началась с патриотической акции

Чувство патриотизма у каждого человека складывается с детства. Школа – это то место, где эти ценности и прививаются. И хочется сказать, что преданность государству, любовь к Родине не просто слова, а конкретные действия, знания, умения, которые можно применить завтра. Я думаю, что это станет хорошей традицией.

Лилия Гасанова, учитель истории многопрофильной гимназии №2 «Смарт»