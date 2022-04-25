В четырех школах Башкирии учебная неделя началась с патриотической акции

Равнение на флаг. В четырех полилингвальных школах республики учебная неделя началась с новой патриотической акции. Школьники присутствовали на торжественном подъеме флагов России и Башкортостана и исполнили государственные гимны.

Учителя выстраивают свои классы в ряд, школьники с нетерпением ждут начала мероприятия. Республиканская полилингвальная многопрофильная гимназия №2 «СМАРТ» Демского района Уфы стала одной из первых, где учебная неделя отныне будет начинаться c поднятия флагов. Почётную миссию доверили ученикам Шаймуратовского класса.

Я первый раз в своей жизни поднимаю флаг. Чувствую, что на меня возложена большая ответственность. Немного волнуюсь что-то не так сделать.

Данил Сабирьянов, ученик полилингвальной многопрофильной гимназии №2 «Смарт»

Чувство патриотизма у каждого человека складывается с детства. Школа – это то место, где эти ценности и прививаются. И хочется сказать, что преданность государству, любовь к Родине не просто слова, а конкретные действия, знания, умения, которые можно применить завтра. Я думаю, что это станет хорошей традицией.

Лилия Гасанова, учитель истории многопрофильной гимназии №2 «Смарт»

Данил волновался напрасно. С ответственной задачей шаймуратовец справился отлично.

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В многопрофильной полилингвальной гимназии «Смарт» гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан исполняют уже больше года. Поэтому слова наизусть знают все ученики. В исполнении детей государственные гимны звучат особенно патриотично.

Башкортостан стал одним из первых регионов, который откликнулся на призыв министра просвещения России Сергея Кравцова начинать школьную неделю с патриотического мероприятия. Идею одобрил и президент Владимир Путин.

Почему полилингвальные школы? Собственно говоря, это те школы, это передовые школы, в которых весь образовательный процесс заточен на патриотическое воспитание. И они должны были дать почин всем нашим образовательным учреждениям республики, которые с 11 мая начнут учебные недели именно в таком формате.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан
БАШКОРТТАР-БСТ

Каждую неделю флаги будут поднимать ученики, отличившиеся в учебе или в спорте. А в летних лагерях во время каникул вожатые помогут детям выучить слова государственных гимнов России и Башкортостана.

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