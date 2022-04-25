В Башкирии устанавливают личность погибшей на трассе женщины

Полиция Белорецкого района устанавливает личность женщины, которую в бездыханном состоянии нашли 20 апреля недалеко от села Укшук.

Фото №1 - В Башкирии устанавливают личность погибшей на трассе женщины

Тело несчастной лежало в 100 метрах от трассы Белорецк-Магнитогорск. В 10 метрах от трупа была обнаружена туристическая палатка. По данным судебно-медицинской экспертизы, давность смерти оценили в пять дней.

Приметы погибшей: на вид 35-40 лет, славянской внешности, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, стрижка «под ноль», глаза светло серые. Была одета в брюки-шаровары бордового цвета с орнаментом, толстовку на молнии болотного цвета с капюшоном светло-серого цвета, майку белого цвета, футболку темно-бежевого цвета с изображением цветка и листьев.

Фото №2 - В Башкирии устанавливают личность погибшей на трассе женщины

Внутри палатки находилась куртка красного цвета на молнии с капюшоном на подкладе черного цвета до колен. Также в палатке находилась туристическая фольгированная «пенка», рюкзак туристический цвета хаки, сумка дорожная на колесиках оранжевого цвета.

Граждан, располагающих сведениями о личности погибшей, просим сообщить в Отдел МВД России по адресу: Белорецк, ул. Точисского, 6, либо по телефонам: 102, (34792) 3-24-02, 3-33-02, 8-964-954-40-80, 8-906-103-88-54.

пресс-служба МВД по РБ 

Фото: МВД по РБ. 

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Акции БСТ