В Башкирии устанавливают личность погибшей на трассе женщины

Приметы погибшей: на вид 35-40 лет, славянской внешности, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, стрижка «под ноль», глаза светло серые. Была одета в брюки-шаровары бордового цвета с орнаментом, толстовку на молнии болотного цвета с капюшоном светло-серого цвета, майку белого цвета, футболку темно-бежевого цвета с изображением цветка и листьев.