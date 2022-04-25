В Башкирии 14-летний подросток из приюта угнал машину

В полицию Абзелиловского района обратилась 51-летняя женщина из села Равилово. Она заявила, что её автомобиль «Хёндай Крета» угнал неизвестный.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Через короткое время машина была обнаружена. За рулём автомобиля находился 14-летний воспитанник социального учреждения. По словам подростка, он планировал поехать в село Зилаир к родственнице.

Ключи от автомобиля мальчик нашёл в комнате сторожа. Смелый подросток решил доехать до соседнего села, но, проехав несколько километров, почувствовал в салоне запах гари, испугался и остановился. Именно там его догнали сотрудники полиции. Теперь правоохранители и социальные работники обдумывают вопрос о привлечении подростка к ответственности.