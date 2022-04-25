В Башкирии 14-летний подросток из приюта угнал машину

В полицию Абзелиловского района обратилась 51-летняя женщина из села Равилово. Она заявила, что её автомобиль «Хёндай Крета» угнал неизвестный.

Фото №1 - В Башкирии 14-летний подросток из приюта угнал машину

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Через короткое время машина была обнаружена. За рулём автомобиля находился 14-летний воспитанник социального учреждения. По словам подростка, он планировал поехать в село Зилаир к родственнице.

Ключи от автомобиля мальчик нашёл в комнате сторожа. Смелый подросток решил доехать до соседнего села, но, проехав несколько километров, почувствовал в салоне запах гари, испугался и остановился. Именно там его догнали сотрудники полиции. Теперь правоохранители и социальные работники обдумывают вопрос о привлечении подростка к ответственности.

Фото: МВД по РБ. 

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