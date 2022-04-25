Подготовка к 9 мая и новая патриотическая акция: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Не менее 450 тысяч человек примут участие в Башкортостане в акции «Бессмертный полк» 9 мая. В Уфе при этом ожидается около 150 тысяч горожан. Об этом заявили на оперативном совещании, которое провел глава республики. Радий Хабиров отметил, что столица провела работу по благоустройству и готова к новому сезону.

Впереди праздники, а значит, муниципалитеты должны быть к ним готовы. 1 мая запланированы митинг-концерт, фестиваль фонтанов и народные гуляния. Большая программа предусмотрена по традиции в День Победы. Всему этому предшествовала работа по очистке. Радий Хабиров отметил, что задачи, которые он ставил, выполнены.

И субботники прошли, и города стали чище. Уфа немножко отряхнулась от зимней грязи, поэтому продолжаем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

9 мая по всей республике отметят 77-ю годовщину Великой Победы. В преддверии Дня Победы у бюста Минигали Шаймуратову в Парке Победы в Уфе будет дан старт республиканскому марафону. В его рамках соберут землю из районов и городов Башкортостана для закладки в основание будущего памятника Герою на Советской площади в столице. По традиции в муниципалитетах будут проходить народные гулянья. В Уфе на торжественном концерте выступят Николай Басков и Лев Лещенко.

На акцию «Бессмертный полк» построения начнутся с 10 до 11 часов утра по всему Башкортостану. Участниками станут около 450 тысяч человек. Организаторы подготовили единый стиль, которым могут воспользоваться все желающие

У акции имеется свой брендбук, фирменный стиль. Этот брендбук разослан во все муниципалитеты Агентством по печати и СМИ. Брендбук также направлен во все салоны и рекламные агентства. Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

С 11 мая учебные недели в 94 школах республики будут начинать с поднятия государственных флагов и исполнения гимнов России и Башкортостана. А с 1 сентября 2022 года проект по проведению таких школьных линеек распространится на все образовательные учреждения региона.

На совещании Радий Хабиров объявил и о кадровом решении. У Главы Башкортостана появился советник по патриотическому воспитанию.

На должность советника Главы РБ по вопросам патриотического воспитания назначен Солодовник Валентин Николаевич. Вы все его знаете, он блестящий офицер с большим опытом, боевым опытом. Поэтому будем вместе работать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На совещании обсудили также работу аграриев. Они приступили к посевной кампании. Обеспеченность хозяйств семенами достигла 96%. Аграрии также накопили 85% планового объёма удобрений. Глава Башкортостана поблагодарил коллектив Минсельхоза республики и администрации муниципалитетов за организацию посевной кампании.

Общий лимит на краткосрочное кредитование составил 1,8 млрд рублей, что в три раза выше аналогичного периода 2021 года. Сегодня Минсельхозом России одобрены 232 заявки на получение льготных кредитов с общей суммой 7,7 млрд рублей. Рамил Нуриахметов, первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан