Санкции проблем не создали: в районе Башкирии показали работу предприятий АПК

В Краснокамском районе руководство молочного завода планирует увеличить объемы выпускаемой продукции. И вместе с тем переориентироваться на отечественную упаковку в условиях санкций. Не затронули ограничения и овощеводов района, работа ведется с партнерами внутри республики.
Линия производства катыка хоть и автоматизирована, но требует присутствия человека. Вручную идет маркировка продукции и раскладка по ящикам. Процесс отлажен до мелочей. Но прежде чем поступить в цех, сырье проходит тщательный лабораторный контроль. Специалисты делают отбор проб на каждом этапе.
Поставщики сырья – местные фермеры. В день завод перерабатывает порядка пяти тонн молока, хотя проектная мощность рассчитана на 20 тонн. Сейчас на территории установлены новые трансформаторные подстанции. Как только их подключат, увеличатся не только объемы, но и ассортимент продукции.
На заводе расположился творожный цех. Все необходимое оборудование закупили, даже проведены пусконаладочные работы. И как только будут подключены дополнительные мощности по электроэнергии, этот цех заработает в полную силу.
Появятся и новые рабочие места. Завод открылся год назад после большой реконструкции. Поддержку проекту оказала республика. На производстве есть разные линии упаковки продукции, в том числе Pure-Pak. Санкции могли ударить здесь. Но мимо.
Заранее подготовились на производстве и к обслуживанию оборудования. Просчитаны разные ходы.
В тепличном хозяйстве стартовал сбор огурцов. Под овощи здесь отведен почти гектар земли. С каждым годом объем урожая растёт. Первый оборот дает около 270 тонн. Продают плоды не только местным предпринимателям, покупатели приезжают и из соседних регионов. Огурцы выращивают не круглый год. Зимой нужна дополнительная подсветка, которую планируют установить. Огурцы хоть и импортного сорта, но отечественной селекции.
В хозяйстве рассматривают возможность расширения производства и намереваются выращивать другие овощи и зелень. Местные власти отмечают, что в районе развивается и птицеводство. Один комплекс собирается начать переработку мяса, а второй – увеличить объемы производства яиц.
В муниципалитете отмечают: в последнее время все больше предпринимателей интересуются сельским хозяйством. Среди них и те, кто раньше работал в других сферах. Поэтому здесь ждут новых проектов и готовы помочь их реализовать.