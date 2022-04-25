Санкции проблем не создали: в районе Башкирии показали работу предприятий АПК

В Краснокамском районе руководство молочного завода планирует увеличить объемы выпускаемой продукции. И вместе с тем переориентироваться на отечественную упаковку в условиях санкций. Не затронули ограничения и овощеводов района, работа ведется с партнерами внутри республики.

Линия производства катыка хоть и автоматизирована, но требует присутствия человека. Вручную идет маркировка продукции и раскладка по ящикам. Процесс отлажен до мелочей. Но прежде чем поступить в цех, сырье проходит тщательный лабораторный контроль. Специалисты делают отбор проб на каждом этапе.

Для кисломолочного продукта свои показатели должны быть. Если плотность низкая, уже может получиться отделение сыворотки. Если плотность повышенная, то при высоких температурах пастеризации белок может свернуться. Эльвира Насртдинова, главный технолог Хазинского молочного завода

Поставщики сырья – местные фермеры. В день завод перерабатывает порядка пяти тонн молока, хотя проектная мощность рассчитана на 20 тонн. Сейчас на территории установлены новые трансформаторные подстанции. Как только их подключат, увеличатся не только объемы, но и ассортимент продукции.

На заводе расположился творожный цех. Все необходимое оборудование закупили, даже проведены пусконаладочные работы. И как только будут подключены дополнительные мощности по электроэнергии, этот цех заработает в полную силу.

Появятся и новые рабочие места. Завод открылся год назад после большой реконструкции. Поддержку проекту оказала республика. На производстве есть разные линии упаковки продукции, в том числе Pure-Pak. Санкции могли ударить здесь. Но мимо.

Планировалось приобрести импортную упаковку. Она очень сильно подорожала. Мы сейчас рассматриваем местного производителя. И поэтому мы пока отложили фасовку молока в Pure-Pak до июня. Александр Дегтярёв, директор Хазинского молочного завода

Заранее подготовились на производстве и к обслуживанию оборудования. Просчитаны разные ходы.

В основном у нас российское оборудование. Ну вот, допустим, это оборудование иностранного производства. Мы заранее закупили запчасти и комплектующие к ним. В случае чего у нас есть договоренности с российскими предприятиями на поставку запчастей. Нагим Шарипов, инженер-механик Хазинского молочного завода

В тепличном хозяйстве стартовал сбор огурцов. Под овощи здесь отведен почти гектар земли. С каждым годом объем урожая растёт. Первый оборот дает около 270 тонн. Продают плоды не только местным предпринимателям, покупатели приезжают и из соседних регионов. Огурцы выращивают не круглый год. Зимой нужна дополнительная подсветка, которую планируют установить. Огурцы хоть и импортного сорта, но отечественной селекции.

Для нас санкции абсолютно никаких проблем не создали. По удобрениям у нас поставщик Туймазы. Раньше брали и в Перми, и в Московской области. Но последние три года берем только в Туймазах. Эльхан Гасанов, руководитель тепличного хозяйства

В хозяйстве рассматривают возможность расширения производства и намереваются выращивать другие овощи и зелень. Местные власти отмечают, что в районе развивается и птицеводство. Один комплекс собирается начать переработку мяса, а второй – увеличить объемы производства яиц.

Сейчас два корпуса заселили, 200 тысяч голов уже есть. Несутся они все. В планах до конца этого года ввести в эксплуатацию еще один корпус. Производство яиц будет составлять порядка 100 млн. Радиф Аксанов, заместитель главы администрации Краснокамского района по сельскому хозяйству