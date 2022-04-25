В Башкирии таксист-нелегал напал на водителя автобуса

Таксист-нелегал напал на водителя «Башавтотранса». Противостояние закончилось применением перцового баллончика. В деле сейчас разбираются полицейские.
Последствия нападения дают о себе знать спустя несколько дней с момента инцидента. В то утро водитель маршрута Давлеканово-Уфа только начал собирать пассажиров. Внезапно в автобус зашел коллега Антона Савельева, который таксовал по тому же пути следования, и стал переманивать людей в Lada Largus. Между мужчинами началась словесная перепалка, которая закончилась рукоприкладством. Бомбила обрызгал водителя «Башавтотранса» неизвестным веществом из баллончика.
Антон Савельев написал на нападавшего заявление и прошел судмедэкспертизу. Сотрудники полиции взяли с водителя Largus объяснительную, а затем отпустили. Сегодня перевозчики-конкуренты снова встретились, но на этот раз в Уфе. Бомбила собирал уже обратный рейс, но при виде камеры мужчина почему-то был не столь активным и разговорчивым, как в Давлеканово.
Домой сегодня ему пришлось возвращаться пустым. Конфликты из-за пассажиров – частое явление, говорят работники «Башавтотранса». Бомбилы не стесняются отбивать клиентов прямо у кассы. Жертвами террора становятся как раз водители автобусов.
Чуть ли не каждый месяц таксисты-нелегалы попадают в сводки криминальных новостей – драки, вождение без прав и в нетрезвом виде.
Такие водители пренебрегают не только своими жизнями, но и судьбами пассажиров. В прошлом году была зарегистрирована почти сотня ДТП только с участием «ларгусов», в которых погибли 18 человек и 131 получил ранения различной степени тяжести. Что касается инцидента в Давлеканово, то полицейские организовали проверку в отношении таксиста.