В Башкирии таксист-нелегал напал на водителя автобуса

Таксист-нелегал напал на водителя «Башавтотранса». Противостояние закончилось применением перцового баллончика. В деле сейчас разбираются полицейские.

Последствия нападения дают о себе знать спустя несколько дней с момента инцидента. В то утро водитель маршрута Давлеканово-Уфа только начал собирать пассажиров. Внезапно в автобус зашел коллега Антона Савельева, который таксовал по тому же пути следования, и стал переманивать людей в Lada Largus. Между мужчинами началась словесная перепалка, которая закончилась рукоприкладством. Бомбила обрызгал водителя «Башавтотранса» неизвестным веществом из баллончика.

Он подошел и позвал поговорить. Мы зашли за автобус, он обрызгал меня баллончиком. Я не поехал в рейс, приехали полиция и скорая. Антон Савельев, пострадавший

Антон Савельев написал на нападавшего заявление и прошел судмедэкспертизу. Сотрудники полиции взяли с водителя Largus объяснительную, а затем отпустили. Сегодня перевозчики-конкуренты снова встретились, но на этот раз в Уфе. Бомбила собирал уже обратный рейс, но при виде камеры мужчина почему-то был не столь активным и разговорчивым, как в Давлеканово.

Домой сегодня ему пришлось возвращаться пустым. Конфликты из-за пассажиров – частое явление, говорят работники «Башавтотранса». Бомбилы не стесняются отбивать клиентов прямо у кассы. Жертвами террора становятся как раз водители автобусов.

Просто отвлекает, пассажиры подходят к очереди, они отбивают пассажиров себе. Гузель Соколова, билетный кассир ГУП «Башавтотранс»

Постоянно приходится вызывать полицию. Много таких случаев. Алсу Тимошенко, начальник подразделения автовокзал «Южный» ГУП «Башавтотранс»

Чуть ли не каждый месяц таксисты-нелегалы попадают в сводки криминальных новостей – драки, вождение без прав и в нетрезвом виде.