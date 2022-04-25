В Москве в пятый раз прошел фестиваль культур «Восточный базар «Тюбетейка»

В Москве прошел V Международный фестиваль культур «Восточный базар Тюбетейка». В этом году он был посвящен нашей республике.
Регион представили пять творческих объединений Ассоциации ремесленников. На стенде «Наследие Республики Башкортостан» можно было увидеть модели с использованием башкирской национальной одежды. Коллекции костюмов, работы из меха, линии одежды с использованием мотивов северо-западных башкир, а также школьной и деловой одежды.
Увидеть, как выглядит одежда от башкирских дизайнеров, можно было на специальном дефиле. Традиционный орнамент мастерам удалось ненавязчиво, но фактурно вплести в офисный стиль. Работы заслужили аплодисменты публики.
Фестиваль собирает в одном месте культуры разных регионов стран. На площадках можно было примерить традиционные восточные головные уборы, познакомиться с материалами и украшениями. Ежегодно фестиваль посвящается определенной стране или региону России.