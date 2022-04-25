Международный диктант на башкирском языке написали более 300 тыс человек, это на 13 тысяч больше, чем в прошлом году. Чтобы вместить такое количество желающих проверить свои знания языка, было организовано свыше 1,5 тыс. площадок. Однако немало было и тех, кто воспользовался возможностью дистанционно написать диктант.
Организаторы приготовили три текста различной степени сложности. Напомним, масштабная акция была организована коллективом БашГУ в 2015 году. Четыре года назад диктанту присвоили международный статус. Постоянным участником мероприятия является и Глава Башкортостана Радий Хабиров
На площадке Уфимского многопрофильного профессионального колледжа диктант писали на северо-западном диалекте башкирского языка с участием представителей башкирских родов. По словам председателя Исполкома всемирного курултая башкир Юлдаша Юсупова, нынешний диктант – результат усилий, прилагаемых с 50-х годов прошлого века, когда впервые была поднята тема северо-западного диалекта.