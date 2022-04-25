Международный диктант на башкирском языке написали более 300 тыс человек

Диктант башкирский давно проводится, а на северо-западном диалекте в третий раз. До этого не было разработано норм, но на этот раз мы с Курултаем башкир, лингвистами и учеными, носителями языка разработали нормы для диктанта. И динамика тоже растёт. Если в прошлом году на северо-западном диалекте писали диктант около 50 тысяч человек, то в этом году уже около 70 тысяч.

Альберт Исмаил, главный специалист Туймазинского башкирского историко-культурного центра