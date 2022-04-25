Международный диктант на башкирском языке написали более 300 тыс человек

Международный диктант на башкирском языке написали более 300 тыс человек, это на 13 тысяч больше, чем  в прошлом году. Чтобы вместить такое количество желающих проверить свои знания языка, было организовано свыше 1,5 тыс. площадок. Однако немало было и тех, кто воспользовался возможностью дистанционно написать диктант.

Организаторы приготовили три текста различной степени сложности. Напомним, масштабная акция была организована коллективом БашГУ в 2015 году. Четыре года назад диктанту присвоили международный статус. Постоянным участником мероприятия является и Глава Башкортостана Радий Хабиров

По сравнению с прошлым годом больше, и участников,  и стран, и регионов России. География расширяется.

Назгуль Галеева, специалист Фонда по сохранению и развитию башкирского языка

На площадке Уфимского многопрофильного профессионального колледжа диктант писали на северо-западном диалекте башкирского языка с участием представителей башкирских родов. По словам председателя Исполкома всемирного курултая башкир Юлдаша Юсупова, нынешний диктант –  результат усилий, прилагаемых с 50-х годов прошлого века, когда впервые была поднята тема северо-западного диалекта.

Фото №1 - Международный диктант на башкирском языке написали более 300 тыс человек

Диктант башкирский давно проводится, а на северо-западном диалекте в третий раз. До этого не было разработано норм, но на этот раз мы с Курултаем башкир, лингвистами и учеными, носителями языка разработали нормы для диктанта. И динамика тоже растёт. Если в прошлом году на северо-западном диалекте писали диктант около 50 тысяч человек, то в этом году уже около 70 тысяч.

Альберт Исмаил, главный специалист Туймазинского башкирского историко-культурного центра

Это был не просто диктант, это, можно сказать, был круглый стол.

Радик Бахтиев, член Всемирного курултая башкир
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