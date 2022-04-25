В Уфе завершился чемпионат России по плаванию среди лиц с ПОДА

В столице Башкортостана соревновались более 250 сильнейших спортсменов из 40 субъектов России, а также пловцы из Донецкой Народной Республики и Беларуси.

В заключительный день соревнований участники выявляли лучших на дистанции 100 метров вольным стилем, а также в эстафетах. Победу в своем классе одержала Линара Багданова. В эстафете башкирские девушки показали третий результат. Свой высокий класс подтвердили хозяева соревнований Богдан Мозговой и Андрей Николаев. Двукратные паралимпийские чемпионы поднялись на верхнюю ступень пьедестала почета.