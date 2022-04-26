В Уфе подвели итоги регионального чемпионата по профмастерству «Абилимпикс»

Лучшие из лучших поедут в Москву в составе сборной Башкортостана. В Уфе подвели итоги регионального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В течение четырех дней на 27 площадках образовательных организаций соревновались более 700 школьников, студентов и специалистов. Награждение победителей и призеров по 76 компетенциям состоялось в Конгресс-холле.

Я участвовала в компетенции «Преподаватель начальных классов», это был мой первый раз. Я могу сказать, что набралась опыта, мне очень понравилось. Это очень хорошая возможность проявить себя, как-то развивать свои таланты.

Валерия Кульменева, студентка колледжа БГПУ им. М. Акмуллы

В этом году в список компетенций включили такие новые направления: «Библиотечно-информационная деятельность», «Пчеловодство» и «Управление складированием». Соревновательная и деловая часть чемпионата включала в себя также профориентационные мероприятия. Организаторами состязания выступили министерство образования и науки республики и региональный центр развития движения «Абилимпикс».

Сегодня перед нами стоит очень важная задача – создавать комфортные образовательные условия абсолютно для всех категорий граждан, в том числе и для лиц с особенными образовательными потребностями. Мы понимаем, что не только раскрытие какого-то творческого потенциала, но и профессионального роста, потому что самое главное для каждого из присутствующих в зале – дальнейшее трудоустройство и самореализация.

Инесса Косолапова, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан
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