В Уфе подвели итоги регионального чемпионата по профмастерству «Абилимпикс»

Лучшие из лучших поедут в Москву в составе сборной Башкортостана. В Уфе подвели итоги регионального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В течение четырех дней на 27 площадках образовательных организаций соревновались более 700 школьников, студентов и специалистов. Награждение победителей и призеров по 76 компетенциям состоялось в Конгресс-холле.
В этом году в список компетенций включили такие новые направления: «Библиотечно-информационная деятельность», «Пчеловодство» и «Управление складированием». Соревновательная и деловая часть чемпионата включала в себя также профориентационные мероприятия. Организаторами состязания выступили министерство образования и науки республики и региональный центр развития движения «Абилимпикс».