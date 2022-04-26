В Уфе подвели итоги регионального чемпионата по профмастерству «Абилимпикс»

Сегодня перед нами стоит очень важная задача – создавать комфортные образовательные условия абсолютно для всех категорий граждан, в том числе и для лиц с особенными образовательными потребностями. Мы понимаем, что не только раскрытие какого-то творческого потенциала, но и профессионального роста, потому что самое главное для каждого из присутствующих в зале – дальнейшее трудоустройство и самореализация.

Инесса Косолапова, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан