В Уфе отопительный сезон завершают досрочно

В Уфе завершается отопительный сезон. Отключение тепла обсудили на оперативном совещании в мэрии города. В регионе держится плюсовая температура, поэтому отключение отопления возможно в рамках нормы обеспечения жизнедеятельности. 

Фото №1 - В Уфе отопительный сезон завершают досрочно

В связи с установлением в городе устойчивой положительной температуры воздуха принято решение завершить отопительный сезон с 26 апреля. Прошу все ресурсоснабжающие организации приступить к необходимым мероприятиям.

 Аскар Батталов, начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности РБ 

В конце мая уфимцы, которые живут в домах, где показания по приборам учета снимаются с 23 по 25 число текущего месяца, получат платежный документ, где будут учитываться оставшиеся несколько дней апреля. Жители, у которых нет приборов учета, в конце мая не получат платежные квитанции.

Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии