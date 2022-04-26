В Уфе отопительный сезон завершают досрочно

В конце мая уфимцы, которые живут в домах, где показания по приборам учета снимаются с 23 по 25 число текущего месяца, получат платежный документ, где будут учитываться оставшиеся несколько дней апреля. Жители, у которых нет приборов учета, в конце мая не получат платежные квитанции.