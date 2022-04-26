В Башкирии на берегу реки нашли погибшую женщину

Накануне, 25 апреля, в Салаватском районе был зафиксирован жуткий инцидент. В реке Юрюзань было найдено тело неизвестной.

Как сообщает ИА «Башинформ», труп был найден в 10 метрах от берега. Правоохранителям удалось установить личность погибшей. Ею оказалась 43-летняя женщина из Стерлитамакского района.

Известно, что погибшая нигде не работала официально, алкогольными напитками не злоупотребляла. Женщина проживала в доме с пожилой матерью и двумя детьми.