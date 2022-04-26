В Башкирии за последние сутки сгорело 6 га леса

Министерство лесного хозяйства Башкирии продолжает контролировать ситуацию с пожарами в регионе.

Фото №1 - В Башкирии за последние сутки сгорело 6 га леса

Так, стало известно, что за последние сутки огонь уничтожил 6,3 га леса. Накануне был ликвидирован пожар на территории Баймакского района площадью в 5,6 га. Также полностью потушили пожар в Кугарчинском районе на территории 0,7 га.

Всего на территории лесного фонда с 15 по 26 апреля зарегистрировано 9 лесных пожаров на общей площади более 43 га.

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по Единому бесплатному номеру лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу минлесхоза Башкирии: 8 (347) 218-14-14.

Фото: министерство лесного хозяйства РБ. 

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