В Башкирии за последние сутки сгорело 6 га леса

Министерство лесного хозяйства Башкирии продолжает контролировать ситуацию с пожарами в регионе.
Так, стало известно, что за последние сутки огонь уничтожил 6,3 га леса. Накануне был ликвидирован пожар на территории Баймакского района площадью в 5,6 га. Также полностью потушили пожар в Кугарчинском районе на территории 0,7 га.
Всего на территории лесного фонда с 15 по 26 апреля зарегистрировано 9 лесных пожаров на общей площади более 43 га.
В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по Единому бесплатному номеру лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу минлесхоза Башкирии: 8 (347) 218-14-14.
Фото: министерство лесного хозяйства РБ.