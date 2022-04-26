Жительница Уфы убила маму, потому что она мешала дочери спать

Жуткая семейная драма произошла в Уфе. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 28-летней девушки, которую обвинили в убийстве 49-летней мамы.
По версии следствия, 15 февраля этого года девушка в состоянии алкогольного опьянения разозлилась на маму за то, что она мешала ей спать. В приступе агрессии уфимка схватила кухонный нож и ударила маму в шею. Женщина скончалась на месте преступления от обильной кровопотери.
Девушка вызвала скорую помощь и полицию, которым сообщила, что мама умерла от естественных причин. Такую же версию произошедшего она рассказала своему сожителю.
Судебно-медицинская экспертиза быстро установила реальную причину смерти. Девушка свою вину отрицала, но после собранных доказательств созналась в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.
Фото: СК РФ по РБ.