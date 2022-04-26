Жительница Уфы убила маму, потому что она мешала дочери спать

По версии следствия, 15 февраля этого года девушка в состоянии алкогольного опьянения разозлилась на маму за то, что она мешала ей спать. В приступе агрессии уфимка схватила кухонный нож и ударила маму в шею. Женщина скончалась на месте преступления от обильной кровопотери.