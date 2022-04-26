Стало известно, из чего стреляли школьники по ребёнку в Башкирии

Напомним, 24 апреля в селе Нагаево две девочки и мальчик выстрелили в ребёнка. Школьник с рюкзаком схватился за ногу и продолжить путь дальше не смог. Ему помогли проезжавшие мимо велосипедисты. Произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения.

Стало известно, что в ребёнка выстрелили 15-летние подростки. По их словам, они стреляли из рогатки в столб, но случайно попали в проходившего рядом школьника. После ребёнка они нашли и извинились перед ним. МВД продолжает расследовать произошедшее.