Снижение ставки по льготной ипотеке в России: мнение эксперта

Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых. Возможность этого президент объяснил стабилизацией экономики, замедлением инфляции и темпов роста потребительских цен.
Программа льготной ипотеки была введена весной 2020 года. Она давала возможность купить жилье в новостройке по ставке не более 6,5% годовых. Позже ставка была повышена до 7%. С 1 апреля в связи с резким повышением ключевой ставки условия льготной ипотеки изменились – ставка выросла до 12%.
По мнению Путина, необходимо сделать покупку жилья более доступной для людей, чтобы стимулировать строительную отрасль.