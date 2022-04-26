Снижение ставки по льготной ипотеке в России: мнение эксперта

Это существенное снижение, думаю, далеко не предел. Российская экономика показывает высокие темпы адаптации к сложным условиям. Здесь можно отметить несколько причин. Во-первых, значительное укрепление курса рубля, во-вторых, относительное успокоение, адаптация потребительского спроса. То есть ажиотажного спроса, который был еще две недели назад, мы не наблюдаем. Все это приводит к тому, что инфляция значительно замедляется.

Азат Янгиров, ректор Института развития образования Республики Башкортостан