Снижение ставки по льготной ипотеке в России: мнение эксперта

Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых. Возможность этого президент объяснил стабилизацией экономики, замедлением инфляции и темпов роста потребительских цен.

Программа льготной ипотеки была введена весной 2020 года. Она давала возможность купить жилье в новостройке по ставке не более 6,5% годовых. Позже ставка была повышена до 7%. С 1 апреля в связи с резким повышением ключевой ставки условия льготной ипотеки изменились – ставка выросла до 12%.

По мнению Путина, необходимо сделать покупку жилья более доступной для людей, чтобы стимулировать строительную отрасль.

Это существенное снижение, думаю, далеко не предел. Российская экономика показывает высокие темпы адаптации к сложным условиям. Здесь можно отметить несколько причин. Во-первых, значительное укрепление курса рубля, во-вторых, относительное успокоение, адаптация потребительского спроса. То есть ажиотажного спроса, который был еще две недели назад, мы не наблюдаем. Все это приводит к тому, что инфляция значительно замедляется.

Азат Янгиров, ректор Института развития образования Республики Башкортостан
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