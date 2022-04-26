В Башкирии более 105 тыс переболевших COVID-19 прошли диспансеризацию

После перенесенной коронавирусной инфекции обязательно проходить углубленную диспансеризацию, чтобы выявить изменения в организме, потому что коронавирус дает осложнения на все системы организма. Особенно это сердечно-сосудистые и дыхательные системы.

Юлия Асылбаева, участковый терапевт