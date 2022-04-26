В Башкирии более 105 тыс переболевших COVID-19 прошли диспансеризацию

Более 105 тысяч жителей Башкортостана, которые перенесли коронавирус, прошли диспансеризацию с лета прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
Врачи рекомендуют пациентам, перенесшим ковид, пройти более углубленное обследования. На первом этапе пациента осматривает врач, измеряет уровень сатурации, смотрит степень поражения легких при выписке из ковид-госпиталя, назначает анализ крови. Новшество – тестирование шестиминутной ходьбой: после нагрузки замеряется сатурация, пульс, давление. На втором этапе, если пациента требуется обследовать углубленно, проводится КТ легких, эхокардиография, УЗИ сосудов ног и шеи.