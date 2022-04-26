В Уфе состоялся Республиканский конкурс академического сольного пения «Путь к искусству»

В Уфе состоялся Республиканский конкурс академического сольного пения «Путь к искусству» на приз Аэлиты Чембарисовой. В этом году конкурс приурочен к 100-летию основания вокального отдела Уфимского училища искусств.

Радостная суета и нескрываемое волнение на лицах сопровождают участников и организаторов II Республиканского конкурса академического сольного пения на приз Аэлиты Хайрулловны Чембарисовой – события поистине знаменательного. Ибо это – первый открытый и долгожданный смотр юных исполнителей. Напомним, первый в 2020-м, проходивший в условиях пандемии, был в режиме онлайн. И потому в эти апрельские дни коридоры Уфимского училища искусств осаждают воспитанники детских музыкальных школ, школ искусств и их наставники со всех уголков Башкортостана, включая дальние сельские районы.

Более полусотни претендентов в разных возрастных категориях на звание «лучшего солиста» академического пения продемонстрировали вокальные возможности, включая работу своих педагогов и концертмейстеров на малой сцене училища. Ведь успех каждого отдельного взятого исполнителя – работа командная; по ней можно судить о состоянии детского профессионального музыкального образования в районных городах и селах. Такая же командная работа и у судей-преподавателей предметно-цикловой комиссии «Вокальное искусство», а также членов жюри, что возглавила солистка БГТОиБ, Светлана Аргинбаева. Практически все – ученики Аэлиты Хайрулловны Чемборисовой, являющейся символом конкурса.

А теперь об итогах II Республиканского конкурса академического сольного пения. 36 участников удостоились званий лауреатов, 16 – стали дипломантами. Победу поделили учащийся ДМШ села Кандры Туймазинского района и студент Уфимского училища искусств Азат Закиров (В.Г. Хызыров).